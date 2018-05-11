Никол Пашинян встретился с группой протестующих перед зданием правительства

Премьер-министр Армении Никол Пашинян перед началом заседания правительства Армении встретился с группой протестующих перед зданием правительства граждан. Как передает корреспондент «Арменпресс», он побеседовал с ними и выслушал их проблемы.

Часть из них несла плакаты с требованием отставки председателя Союза глухих Армении Григора Григоряна, некоторые были родители павших или без вести пропавших военнослужащих. Выслушав граждан, Никол Пашинян сделал звонки, дал поручения, затем зашел в здание, чтобы провести свое первое заседание правительства в качестве премьер-министра Армении.

Фото: Феликса Арустамяна

НС Армении на особом заседании 8-го мая открытым голосованием избрало лидера фракции «Елк» Никола Пашиняна премьер-министром Армении. Как передает «Арменпресс», «за» проголосовали 59 депутатов, «против» - 42 депутатов.

Согласно Конституции Армении, после избрания премьер-министра, в течение 15 дней после назначения премьер-министра формируется правительство Армении. После своего назначения премьер-министр в течение 5 дней предлагает президенту Армении кандидатуры вице-премьеров и министров. В течение 20 дней после формирования правительства премьер-министр представляет НС Армении программу правительства Армении. НС Армении дает одобрение программе правительства Армении в течение 7 дней, большинством голосов от общего числа депутатов. Если НС Армении не одобряет программу правительства Армении и не избирает нового премьер-министра, НС Армении распускается силою закона. Если НС Армении избирает премьер-министра, но не одобряет программу правительства Армении, НС Армении распускается силою закона.