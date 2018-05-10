Депутаты турецкого Меджлиса Гаро Пайлан и Селина Доган поздравили армянский народ в связи с последними событиями. Как передает «Арменпресс», об этом они пишут на своих страницах в Twitter.

«Армянский народ победил в борьбе за демократию. Поздравляю»,- пишет депутаат от прокурдской Демократической партии народов Турции Гаро Пайлан.

А депутат от кемалистской Республиканской народной партии Селина Доган пишет: «В Армении произошли события, которые войдут в историю мировой демократии. Никакая сила не может противостоять стремлениям народа к переменам и демократии. Поздравления лидерам этого движения, поздравляем победу народа!».

В конце записи она отметила хэштег:«Да здравствует Армения!».

НС Армении на особом заседании 8-го мая открытым голосованием избрало лидера фракции «Елк» Никола Пашиняна премьер-министром Армении. Как передает «Арменпресс», «за» проголосовали 59 депутатов, «против» - 42 депутатов.

Согласно Конституции Армении, после избрания премьер-министра, в течение 15 дней после назначения премьер-министра формируется правительство Армении. После своего назначения премьер-министр в течение 5 дней предлагает президенту Армении кандидатуры вице-премьеров и министров. В течение 20 дней после формирования правительства премьер-министр представляет НС Армении программу правительства Армении. НС Армении дает одобрение программе правительства Армении в течение 7 дней, большинством голосов от общего числа депутатов. Если НС Армении не одобряет программу правительства Армении и не избирает нового премьер-министра, НС Армении распускается силою закона. Если НС Армении избирает премьер-министра, но не одобряет программу правительства Армении, НС Армении распускается силою закона.