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Президент Армении принял посла Японии в РА по случаю завершения его дипломатической миссии


Президент Армении Армен Саркисян сегодня, 10 мая, принял посла Японии в РА Эйджи Тагучи – по случаю завершения его дипломатической миссии в республике. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении. Президент поблагодарил посла за его вклад в развитие армяно-японских отношений во время его пребывания на посту первого посла-резидента Японии и за эффективную деятельность.

Собеседники обменялись мнениями об активизации культурных связей и развитии сотрудничества в сферах высоких технологий.

Посол Японии в РА Эйджи Тагучи отметил, что он всегда останется другом Армении и армянского народа.


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