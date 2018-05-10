Президент Армении принял посла Японии в РА по случаю завершения его дипломатической миссии

Президент Армении Армен Саркисян сегодня, 10 мая, принял посла Японии в РА Эйджи Тагучи – по случаю завершения его дипломатической миссии в республике. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении. Президент поблагодарил посла за его вклад в развитие армяно-японских отношений во время его пребывания на посту первого посла-резидента Японии и за эффективную деятельность.

Собеседники обменялись мнениями об активизации культурных связей и развитии сотрудничества в сферах высоких технологий.

Посол Японии в РА Эйджи Тагучи отметил, что он всегда останется другом Армении и армянского народа.