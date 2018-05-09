Специальный представитель Генерального секретаря НАТО на Кавказе и в Центральной Азии Джеймс Аппатурай поздравил Никола Пашиняна с избранием на пост премьер-министра Республики Армения.

Как сообщает Арменпресс, в поздравительном послании говорится:

«Поздравляю Никола Пашиняна с избранием на пост премьер-министра Армении. НАТО рассчитывает на продолжение прочного партнерства с Арменией, включая политический диалог и практическое сотрудничество».