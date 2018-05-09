Премьер-министр РА почтил память павших в Мемориале Степанакерта, посетил Шуши

Премьер-министр РА Никол Пашинян, президент Арцаха Бако Саакян и группа официальных лиц в Мемориале Степанакерта почтили память павших в Великой Отечественной и Арцахской войнах.

Как передает корреспондент Арменпресс, он возложили цветы к могилам павших, выразив поддержку и родственникам павших.

Премьер-министр РА Никол Пашинян и президент Арцаха Бако Саакян посетили Шуши, где состоялась памятная церемония у памятника Вазгену Саркисяну.

Никол Пашинян и Бако Саакян приняли участие в открытии Музея армянского драма вШуши, где экспонируются металлические и бумажные денежные знаки времен Цопского царства, Арташесидов, Киликийского царства, Российской империи и СССР.

Вечером в Шуши состоится большой концерт и салют.

Для армян 9 мая - это день тройного праздника: армянский народ празднует победу в Великой Отечественной войне в 1945 году, освобождение Шуши, а также день рождения Армии обороны Арцаха.