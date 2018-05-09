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Премьер-министр РА почтил память павших в Мемориале Степанакерта, посетил Шуши


Премьер-министр РА Никол Пашинян, президент Арцаха Бако Саакян и группа официальных лиц  в Мемориале Степанакерта почтили память павших  в Великой Отечественной и Арцахской войнах.

Как передает корреспондент Арменпресс, он возложили цветы  к  могилам павших, выразив  поддержку и родственникам павших.   

Премьер-министр РА Никол Пашинян и президент Арцаха Бако Саакян посетили Шуши, где состоялась памятная церемония у  памятника Вазгену  Саркисяну.

Никол Пашинян и   Бако Саакян приняли участие  в открытии Музея армянского драма  вШуши, где  экспонируются металлические  и бумажные денежные знаки времен Цопского царства, Арташесидов, Киликийского царства, Российской империи и СССР.  

Вечером в Шуши состоится большой  концерт и салют. 

Для армян 9 мая - это день  тройного праздника: армянский народ празднует победу  в Великой Отечественной войне  в 1945 году, освобождение  Шуши, а также день рождения Армии обороны  Арцаха.

 




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