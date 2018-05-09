Слухи о назначении Давида Арутюняна министром юстиции РА не соответствуют действительности. Об этом Арменпресс сообщила помощник президента РА Асмик Петросян, отметив, что опубликованная в ряде СМИ информация об этом – недоразумение.

Петросян отметила, что упоминаемый указ президента, датированный 20 апреля, по всей вероятности, попал в разные СМИ в результате технического сбоя.

«На данный момент специалисты в аппарате президента пытаются разобраться в причине сбоя в рассылках сайта», - отметила она.