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Слухи о назначении Давида Арутюняна министром юстиции РА не соответствуют действительности


Слухи о назначении Давида Арутюняна министром юстиции РА  не  соответствуют действительности. Об этом Арменпресс сообщила помощник  президента  РА  Асмик  Петросян, отметив, что опубликованная в  ряде  СМИ информация об этом – недоразумение.

Петросян отметила, что упоминаемый указ президента, датированный  20 апреля, по всей вероятности, попал в разные  СМИ в результате  технического сбоя.

«На данный момент специалисты  в  аппарате  президента  пытаются разобраться в причине сбоя в рассылках сайта», - отметила она.




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