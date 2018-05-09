В Армении живут 477 ветеранов: 68-и из них 100 и более лет

По данным на 1 мая-2018 в Армении живут 477 ветеранов ВОВ.

Об этом Арменпресс сообщила пресс-секретарь Госслужбы социального обеспечения ТатевХачатрян. 68-и из них 100 и более лет.

9 мая – это день важных и славных побед для всего армянства. Для нас это день тройного праздника: армянский народ празднует победу в Великой Отечественной войне в 1945 году, освобождение Шуши, а также день рождения Армии обороны Арцаха.

Как передает Арменпресс, в этот день в Армении и Арцахе запланирован ряд мероприятий – мы воздаем дань уважения памяти тех, кто завоевал эту победу, а также почтение тем, кто сегодня живет рядом с нами и дает молодому поколению уроки храбрости и героизма.

Каждый год в ереванском парке Победы проходит военный парад. По окончании в палатке организуется символический солдатский обед, приготовленный на полевой кухне.

Центр науки и культуры России в Ереване 1-9 мая провел акцию «Георгиевская ленточка» - каждый день жителям раздавались ленточки.

В парке Влюбленных 9 мая состоится празднество с участием молодежных организаций, граждан и ветеранов.

Дом Ветеранов Армении включает 40 ветеранских советом и 2 комитета.