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В Армении живут 477 ветеранов: 68-и из них 100 и более лет


По данным на 1 мая-2018 в Армении живут 477 ветеранов ВОВ.

Об этом Арменпресс сообщила  пресс-секретарь Госслужбы  социального обеспечения  ТатевХачатрян. 68-и  из них 100 и более лет.

9 мая – это день важных и славных побед  для всего армянства.  Для нас это день  тройного праздника: армянский народ празднует победу  в Великой Отечественной войне  в 1945 году, освобождение  Шуши, а также день рождения Армии обороны  Арцаха.

Как передает Арменпресс, в этот день в  Армении и Арцахе запланирован ряд мероприятий – мы  воздаем дань уважения памяти тех, кто завоевал эту  победу, а также почтение тем, кто сегодня живет рядом с нами и дает молодому  поколению уроки храбрости и героизма.

Каждый год в ереванском парке Победы проходит военный парад. По окончании в палатке  организуется символический солдатский обед, приготовленный на полевой кухне. 

Центр науки и культуры  России в  Ереване  1-9 мая провел акцию «Георгиевская ленточка» - каждый день жителям раздавались ленточки.

В парке Влюбленных 9 мая  состоится празднество с участием молодежных организаций, граждан и ветеранов.

Дом Ветеранов Армении включает 40 ветеранских советом и 2 комитета.

 

 




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