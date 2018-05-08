В связи с Днем Победы, 26-летием создания Армии обороны НКР и освобождения г. Шуши 8 мая в резиденции президента Республики Арцах состоялась торжественная церемония награждения.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, за значительный вклад в дело защиты Родины, мужество и отвагу, проявленные при защите государственной границы Республики Арцах и в боях по защите Родины, заслуги перед Республикой Арцах и эффективную и преданную профессиональную деятельность группа военнослужащих Армии обороны и ветеранов войны была удостоена высоких государственных наград, одному сотруднику полиции Республики Арцах присвоено звание генерал-майора полиции.

В своем слове президент Саакян подчеркнул, что майский тройной праздник объединяет разные поколения народа: наших отцов и дедов, одержавших победу в Великой Отечественной войне, и отважных сынов армянского народа, воспитанных на их героическом примере и одержавших новые победы в ходе Арцахской освободительной борьбы.

«Путь к нашим победам был нелегким, и, к сожалению, у нас были невосполнимые потери. При защите Родины обессмертили себя тысячи преданных сынов нашего народа. Долг поколений - всегда хранить светлую память о них, и лучшим способом для этого является последовательное укрепление нашей независимой государственности, усиление нашей оборонительной системы, обустройство и развитие родной страны, повышение уровня благополучия народа», - подчеркнул Президент Республики Арцах.

На мероприятии присутствовали предводитель Арцахской епархии Армянской Апостольской Церкви архиепископ Паргев Мартиросян, председатель Национального собрания НКР Ашот Гулян, госминистр Араик Арутюнян, министр обороны Левон Мнацаканян, другие высокопоставленные должностные лица.