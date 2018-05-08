Новоизбранный премьер-министр Армении Никол Пашинян намерен принять участие в саммите ЕАЭС в Сочи, где ожидается его встреча с Путиным. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал Никол Пашинян в НС Армении.

«Я надеюсь встретиться с Путиным в 2-стороннем порядке. Я намерен принять участие в саммите ЕАЭС в Сочи»,- сказал Никол Пашинян в ответ на вопрос, намечена ли его встреча с президентом РФ Путиным.

Саммит стран ЕАЭС состоится в Сочи 14-го мая.

Как сообщалось ранее, Москва рассчитывает, что Армения примет участие в саммите Евразийского экономического союза, который пройдет в Сочи 14 мая. "Мы ожидаем [участия Армении в саммите], безусловно, это очень важный участник, важный партнер", - заявил журналистам исполняющий обязанности пресс-секретаря президента России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Вопрос о том, будет ли Армения представлена на саммите президентом этой страны Арменом Саркисяном, Песков переадресовал официальному Еревану. Представитель Кремля напомнил, что на полях подобных мероприятий, как правило, проходят двусторонние контакты. "Поэтому в зависимости от того, кто будет представлять Армению, мы рассчитываем, что состоятся и двусторонние контакты", - добавил Песков.

Заседание Высшего Евразийского экономического совета, в котором примет участие российский лидер Владимир Путин, состоится в Сочи 14 мая.

НС Армении на особом заседании 8-го мая открытым голосованием избрало лидера фракции «Елк» Никола Пашиняна премьер-министром Армении. Как передает «Арменпресс», «за» проголосовали 59 депутатов, «против» - 42 депутатов.

Согласно Конституции Армении, после избрания премьер-министра, в течение 15 дней после назначения премьер-министра формируется правительство Армении. После своего назначения премьер-министр в течение 5 дней предлагает президенту Армении кандидатуры вице-премьеров и министров. В течение 20 дней после формирования правительства премьер-министр представляет НС Армении программу правительства Армении. НС Армении дает одобрение программе правительства Армении в течение 7 дней, большинством голосов от общего числа депутатов. Если НС Армении не одобряет программу правительства Армении и не избирает нового премьер-министра, НС Армении распускается силою закона. Если НС Армении избирает премьер-министра, но не одобряет программу правительства Армении, НС Армении распускается силою закона.