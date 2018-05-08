В составе правительства Армении произойдут существенные изменения: Никол Пашинян

Новоизбранный премьер-министр Армении Никол Пашинян готовится выслушать доклады представителей силовых ведомств о ситуации по вопросам внешней и внутренней безопасности страны. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал Никол Пашинян, отвечая на вопрос о своих приоритетных первых шагах.

«У нас есть предложения по всем отраслям, однако все будет ясным после выслушивания соответствующих докладов, после получения полной информации»,- сказал он.

Журналисты поинтересовались и о его ожидаемой кадровой политике.

«Все вопросы обсуждаются. Неверно будет называть сегодня имена. Да, есть множество кандидатов, профессионалы, которых надо вовлечь в область управления. В составе правительства Армении произойдут существенные изменения. Кстати, когда мы говорим о единении и национальном согласии, это отнюдь не означает единомыслие. Критика не является разрушительницей единения, надо урегулировать и эти вопросы»,- сказал он.

В ближайшем будущем Пашинян намерен поработать над изменением ИК, по его словам, сроки внеочередных парламентских выборов обсуждаются.

Он также сообщил, что не намерен строить супер-премьерскую систему.

9-го мая Никол Пашинян посетит Арцах. Вскоре он примет участие в саммите ЕАЭС, и надеется там на 2-стороннюю встречу с президентом РФ.

Второй этап выборов премьер-министра Армении проходит 8-го мая на особом заседании НС Армении. Единственный кандидат – Никол Пашинян, руководитель фракции «Елк». Заседание стартовало в 12:00. О поддержке его кандидатуры заявили 3 фракции НС Армении. Заявление подписали более требуемой 1/3 членов НС Армении - 41 депутат; о его поддержке заявили 31 депутат из блока «Царукян», 9 депутатов из фракции «Елк», 6 – из АРФД, 1 член которой – Агван Варданян, пошел против решения партии и сложил мандат. Для принятия решения необходимо наличие 53 голосов «за» из общего числа депутатов - 105.

РПА заявила, что своей кандидатуры выдвигать не будет и поддержит кандидата, которого выдвинет 1/3 депутатов. Парламент Армении на специальном заседании 1-го мая не избрал лидера армянской оппозиции Никола Пашиняна на пост премьер-министра. Он не прошел, набрав 45 голосов «за» и 56 голосов «против». Для принятия решения необходимо наличие 53 голосов «за».

НС Армении на особом заседании 8-го мая открытым голосованием избрало лидера фракции «Елк» Никола Пашиняна премьер-министром Армении. Как передает «Арменпресс», «за» проголосовали 59 депутатов, «против» - 42 депутатов.

Согласно Конституции Армении, после избрания премьер-министра, в течение 15 дней после назначения премьер-министра формируется правительство Армении. После своего назначения премьер-министр в течение 5 дней предлагает президенту Армении кандидатуры вице-премьеров и министров. В течение 20 дней после формирования правительства премьер-министр представляет НС Армении программу правительства Армении. НС Армении дает одобрение программе правительства Армении в течение 7 дней, большинством голосов от общего числа депутатов. Если НС Армении не одобряет программу правительства Армении и не избирает нового премьер-министра, НС Армении распускается силою закона. Если НС Армении избирает премьер-министра, но не одобряет программу правительства Армении, НС Армении распускается силою закона.