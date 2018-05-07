Президент Армении встретился с бывшими сотрудниками завода «Наирит», которые проводили акцию протеста
Перед резиденцией президента 7 мая бывшие сотрудники завода «Наирит» провели акцию протеста. Как сообщает Арменпресс, к их удивлению президент Армении Армен Саркисян лично вышел на встречу с ними.
В теплой и непосредственной атмосфере работники «Наирита» представили свою озабоченность, оставшиеся в течение лет без ответов вопросы, которые не получают решения ни в правительстве, ни в судебной системе. Адвокат бывших сотрудников завода представил жалобы, связанные с судебными заседаниями.
Президент внимательно выслушал и пообещал собравшимся в рамках своих полномочий, предоставленных Конституцией, способствовать решению этих вопросов, а также обсудить их с руководством высшей судебной системы.
Встреча президента не ограничивалось только беседой с сотрудниками «Наирита». Воспитанники одного из дошкольных образовательных учреждений, которые в то время с победой возвращались со спортивных соревнований, оказались в центре внимания президента. Их победа стала более запоминающейся благодаря встрече с президентом страны.
Дети с энтузиазмом познакомились с президентом, рассказали ему о своем соревновании. Президент Армении пообещал пригласить их в гости в резиденцию, чтобы поесть мороженого. А один из детей сказал: «Мы хотим навещать Вас каждый день».
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