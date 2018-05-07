В прошлом году соотношение экспорта и ВВП Армении достигло максимума за последние 18 лет

Рост экспорта товаров из Армении в 2017 году составил 25,2%, что является самым высоким показателем за последние 6 лет. Как сообщает Арменпресс, министерство экономического развития и инвестиций подвело итоги деятельности в прошлом году. В 2016 году рост экспорта составил 20,6%, в 2015 году этот показатель был отрицательным, относительно высокий рост был зафиксирован в 2013 году - 7,1%.

В 2017 году рост экспорта товаров и услуг составил 19,7%. В прошлом году соотношение экспорта и ВВП достигло максимума за последние 18 лет - 38,1 процента. В результате зафиксирован беспрецедентный рост на 5 процентных пунктов по сравнению с 33,1% в 2016 году. Показатель соотношения экспорт/ВВП достиг минимума последних 18 лет в 2008 году, составив 15 процентов.

В 2017 году экспорт Армении составил 2 млрд 242,9 млн долларов США, впервые превысив порог 2 млрд, увеличившись на 451,1 млн долларов США по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.