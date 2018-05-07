Известны имена 5 армян, ставших депутатами парламента Ливана. Результаты состоявшихся 6 мая парламентских выборов в Ливане все еще не подытожены, но, по предварительным данным, известны имена пяти из шести армян, которые представят армянскую общину в законодательном органе страны.

Как сказал в беседе с Арменпресс главный редактор ливанской газеты «Аздак» Шаан Гантаарян, членами парламента избраны представители партии «Дашнакцутюн» Акоп Багратуни, Акоп Терзян и Александр Матосян, представитель партии «Ливанские силы» Жан Тулузян и представитель кругов гражданского движения Пола Якубян.

Кандидаты, выдвинутые партиями «Рамкавар Азатакан» и «Гнчакян», не прошли.

Партия «Дашнакцутюн» выдвинула 4 кандидата, партия «Рамкавар азатакан» - 3 кандидата, а «Гнчакян» - 1 кандидата. Ливан является построенной на общинной системе страной, и поэтому есть квоты как в парламенте, так и в правительстве, предназначенные для общин (национальных меньшинств). У армянской общины также есть свои квоты. Армянские кандидаты борются за шесть мест, выделенных армянской общине.

Шаан Гантаарян отметил, что между армянскими партиями существует соглашение о том, что в случае избрания армянские депутаты проявят солидарность в связанных с армянами, армянской общиной, армяно-ливанскими межгосударственными отношениями вопросах.