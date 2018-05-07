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Пресс-служба СНБ Армении опровергает сведения об организации прощального мероприятия по случаю отставки Кутояна


Пресс-служба СНБ Армении опровергает сведения о том, якобы по случаю своей отставки директор СНБ Армении Георгий Кутоян организовал прощальное мероприятие для сотрудников аппарата. Дав, по просьбе «Арменпресс», пояснения по поводу этих сведений, приведенных в сайте past.am со ссылкой на безымянный источник, начальник пресс-службы СНБ Армении Самсон Галстян сказал: «Указанные сведения не соответствуют действительности. Директора СНБ Армении назначает и освобождает премьер-министр Армении».


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