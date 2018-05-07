Угрозы США подстегнули нефть

Мировые цены на нефть продолжают активный рост после резкого скачка 4 апреля, связанного с угрозами США выйти из соглашения по ядерной программе Ирана, свидетельствуют данные бирж.

К 10:00 по московскому времени стоимость июльских фьючерсов на нефтяную смесь марки Brent на лондонской бирже ICE выросла до 75,59 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI на торгах Нью-йоркской товарной биржи поднималась до 70,69 доллара за баррель, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Министр нефти Исламской Республики Бижан Намдар Зангане заявлял, что причинами взлета стала искусственно созданная напряженность, а не какие-либо фундаментальные рыночные факторы, передавало Reuters. Bloomberg при этом отмечает, что другой региональный игрок — Саудовская Аравия —, наоборот, заинтересован в нефти по 80 долларов.