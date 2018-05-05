Президент Армении принял группу бизнесменов из Катара и Китая

Президент Армении Армен Саркисян принял группу бизнесменов из Катара и Китая, в том числе президента Barwa Bank Шейха Мохаммеда Хамад Аль-Тани (Sheikh Mohammed Hamad J.J. Al-Thani), президента международной группы PowerChina Сона Доншена (Song Dongsheng), исполнительного директора Redco International W.L.L. Саиф-ур-Рахмана Хана и др.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, Саркисян представил инвестиционную привлекательность Армении в ряде областей, а также выгодное положение на рынке среди европейских и стран Персидского залива.

Была обсуждена возможности инвестирования в сферах энергетики, банковского дела и туризма. Президент Армении заверил, что в Армении существуют надежные гарантии инвестиций, и продолжающиеся реформы откроют больше возможностей для иностранных бизнесменов.