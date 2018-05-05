Армения примет участие участия во Всемирном форуме по энергоэффективности 2018 года

Заместитель министра энергетики и природных ресурсов Армении Айк Арутюнян будет командирован в Королевство Дания (Копенгаген) для участия во Всемирном форуме по энергоэффективности 2018 года. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении.

Форум состоится 21-23 мая.