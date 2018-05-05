Президент Армении принял посла Сирии

Президент Армении Армен Саркисян 5 мая принял посла Сирии в Армении Мохаммеда Ахмада Хадж Ибрагима.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, собеседники высоко оценили армяно-сирийские дружеские отношения и выразили надежду, что в Сирии окончательно будут установлены мир и стабильность.

В отношениях между двумя странами была отмечена важность роли армянской общины Сирии, которая является неотъемлемой частью сирийского общества и десятилетиями вносила большой вклад в развитие страны. Посол Сирии заверил, что армянская община, которая пользуется большим уважением в его стране, всегда была и остается в центре внимания сирийских властей.

Стороны также обменялись мнениями о ситуации в Армении.