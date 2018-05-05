Азербайджан произвел в направлении арцахских позиций около 3000 выстрелов

В течение минувших 7 дней на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск сохранилась установившаяся с минувшей недели напряжённость. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах.

В частности, начиная с 30 апреля, на различных участках линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск наблюдались скопления и перемещения живой силы и военной техники противника.

С целью оценки оперативной обстановки на передовой 3 мая состоялся мониторинг миссии ОБСЕ, который прошел без нарушений и в соответствии с утверждённым графиком.

В общей сложности, с 29 апреля по 5 мая на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим перемирия свыше 200 раз. При этом противник произвел в направлении армянских позиций около 3000 выстрелов.

«Подразделения Армии обороны продолжают выступать на передовой в роли диктующего и уверенно выполнять поставленную боевую задачу», – говорится в сообщении.