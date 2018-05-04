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Теван Погосян назначен советником президента Армении


Президент Республики Армения Армен Саркисян 4 мая подписал указ о назначении Тевана Погосяна советником президента Армении на общественных началах. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении.




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