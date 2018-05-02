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СРОЧНО: РПА поддержит кандидата, выдвинутого 1/3 парламента. Республиканская партия не выдвинет своего кандидата


8 мая в Армении будет избран премьер-министр, и РПА поддержит кандидата, выдвинутого 1/3 парламента. Республиканская партия не выдвинет своего кандидата. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил глава фракции РПА Ваграм Багдасарян.




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