СРОЧНО: РПА поддержит кандидата, выдвинутого 1/3 парламента. Республиканская партия не выдвинет своего кандидата

8 мая в Армении будет избран премьер-министр, и РПА поддержит кандидата, выдвинутого 1/3 парламента. Республиканская партия не выдвинет своего кандидата. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил глава фракции РПА Ваграм Багдасарян.