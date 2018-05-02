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Армен Амирян сложил с себя полномочия и.о. министра культуры Армении


Армен Амирян сложил с себя полномочия и.о. министра культуры Армении. Об этом сообщила Арменпресс  пресс-секретарь министерства культуры Рузанна Хачатрян.

Армен Амирян был назначен министром культуры в сентябре 2016 года. После отставки правительства Амирян и.о. министра культуры до формирования нового правительства.


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