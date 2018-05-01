Депутат Григор Авалян сложил мандат

Спикер Национального Собрания Армении Ара Баблоян выступил с заявлением о том, что депутат Григор Авалян подал в отставку.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, в заявлении говорится: «Член Национального Собрания Григор Авалян подал сегодня свою отставку.

Согласно статье 155 «Регламента Национального Собрания», если в течение одной недели после обнародования отставки депутат письменным заявлением отзывает свое заявление об отставке, то председатель Национального Собрания выступает с заявлением об этом. Если же не отзывает свое заявление об отставке, то составляется протокол о прерывании его полномочий, который подписывает и опубликовывает председатель Национального Собрания. Отставка считается принятой с момента опубликования протокола.

Григор Авалян является членом фракции Республиканской партии Армении.