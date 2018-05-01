Президент Армен Саркисян призывает: предпринимая любой шаг, оставаться в рамках закона и Конституции

В связи с последними события в стране Президент Армен Саркисян выступил с обращением, призвав проявить высокую гражданскую ответственность и благоразумие.

Как передает Арменпресс, в обращении говорится:

«Дорогие соотечественники

Сегодня внимание Армении, Арцаха и Диаспоры, да и всего мира, приковано к Еревану. В этот решающий момент я призываю всех – депутатов Национального собрания, политические силы, всю государственную систему, все слои общества, молодежь - проявить высокую гражданскую ответственность и благоразумие, предпринимая любой шаг, оставаться в рамках закона и Конституции во благо нашего государства и народа».