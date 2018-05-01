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Президент Армен Саркисян призывает: предпринимая любой шаг, оставаться в рамках закона и Конституции


В связи с последними события в  стране Президент Армен Саркисян выступил с обращением, призвав   проявить высокую гражданскую ответственность и благоразумие.

Как  передает Арменпресс, в обращении говорится:

«Дорогие  соотечественники

Сегодня внимание Армении, Арцаха и Диаспоры, да и всего мира, приковано к  Еревану. В этот решающий  момент я призываю всех – депутатов Национального собрания, политические силы, всю государственную систему, все  слои общества, молодежь - проявить высокую гражданскую ответственность и благоразумие,             предпринимая любой  шаг, оставаться в рамках закона  и Конституции во благо нашего государства и народа».

 




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