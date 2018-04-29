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Пашинян рассказал о продолжении сотрудничества с двумя другими партиями парламентской фракции «Выход»


Депутат Национального Собрания Армении Никол Пашинян коснулся вопроса о продолжении сотрудничества с двумя другими партиями парламентской фракции «Выход» - партиями «Светлая Армения» и «Республика».

Как сообщает Арменпресс, в парламенте Армении журналисты спросили Пашиняна, в каком формате он будет продолжать сотрудничать с двумя политическими силами.

«Я говорил, что нашей главной задачей будет создание атмосферы солидарности и согласия. И эта цель будет сопровождать нас во всех наших действиях », - сказал Пашинян.




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