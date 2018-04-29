Армения доказала, что в стране есть гражданское общество – Армен Саркисян дал интервью ВВС

Армения доказала, что в стране есть гражданское общество – смелые и гордые люди, которые могут выразить свое мнение. Как передает Арменпресс, в интервью BBC News так сказал президент РА Армен Саркисян, отметив, чтонезависимо от того, какие процессы происходят в Армении – революция это или нет, важно, что в стране есть граждане, которые могут довести свое мнение.

«Прежде всего отмечу, что я являюсь гарантом выполнения положений Конституции. Как вы уже знаете, на улицах Еревана идут многочисленные митинги, которые являются результатов проблем, существующих в течение лет, они не были адресны, не были решены – это коррупция, социальная несправедливость, а также то, что молодежь не светлого будущего, несмотря на талант и хорошее образование. Много факторы, равно как и недостаток диалога между правительством и людьми», - отметил Армен Саркисян. Он добавил, что роль его самого велика – в эти кризисные дни призывать каждого искать решения в рамках Конституции.

Армен Саркисян выразил также слова признательности в адрес экс-президента и экс-премьера Сержа Саргсяна, который, по его словам, прислушался к голосу народа и подал в отставку с поста премьера.

«В других странах и в другие времена президенты борются за свою политическую карьеру до конца, но экс-президент и экс-премьер Серж Саргсян подал в отставку – показав, что эта страна может идти по пути демократии и свободы», - сказал президент.