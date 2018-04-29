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Армения доказала, что в стране есть гражданское общество – Армен Саркисян дал интервью ВВС


Армения  доказала, что в  стране  есть гражданское  общество – смелые и гордые  люди, которые могут выразить свое  мнение. Как  передает Арменпресс, в интервью BBC News так сказал президент РА Армен Саркисян, отметив, чтонезависимо от того, какие  процессы  происходят в  Армении – революция  это или нет, важно, что в  стране  есть граждане, которые могут довести свое  мнение. 

«Прежде  всего отмечу, что я являюсь гарантом выполнения  положений  Конституции. Как  вы уже  знаете, на улицах Еревана идут многочисленные митинги, которые  являются результатов проблем, существующих в  течение лет, они не  были адресны, не  были решены – это коррупция, социальная несправедливость, а также то, что молодежь не  светлого будущего, несмотря  на талант и хорошее образование. Много  факторы, равно как и недостаток  диалога между правительством и людьми», - отметил Армен Саркисян. Он добавил, что роль его самого велика – в эти  кризисные дни призывать каждого искать решения  в рамках Конституции.

Армен Саркисян выразил также слова признательности в адрес  экс-президента и экс-премьера Сержа Саргсяна, который, по его словам, прислушался к голосу  народа и подал в отставку с поста  премьера.

«В других странах и в  другие времена  президенты борются за свою политическую карьеру до конца, но экс-президент и экс-премьер Серж Саргсян подал в  отставку – показав, что эта  страна может идти по пути демократии и свободы», - сказал  президент.




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