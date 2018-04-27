Союз армян России призывает армянские СМИ не заниматься спекуляциями от имени САР

Пресс-служба Союза армян России (САР) в связи с появляющимися в армянских СМИ спекуляциями от имени САР выступила с разъяснениями. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт САР, в заявлении говорится:

«В последнее время неизвестные лица размещают в армянских СМИ заявления, якобы сделанные Союзом армян России.

В связи с этим, обращаем внимание представителей как СМИ, так и общественности, что любые официальные заявления Союза армян России, в том числе и по не оставляющей нас равнодушными ситуации в Армении, всегда публикуются на официальном сайте нашей организации www.sarinfo.org.

Просим заявления, первоисточником которых не является официальный сайт Союза армян России, не расценивать как имеющие отношение к действительности и нашей организации».