Переговоры перспективные, если стороны желают слушать друг друга: Карен Карапетян

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Карен Карапетян дал интервью телеканалу «Шант» о внутриполитической ситуации стране. Арменпресс представляет интервью полностью.

- Господин Карапетян, сегодня утром Вы не пошли на переговоры с Николом Пашиняном и посчитали свое участие в них неперспективным, учитывая тот факт, что повестка дня и формат были продиктованы в одностороннем порядке. По Вашему мнению, какими должны быть перспективные переговоры?

- В своем заявлении мы прокомментировали это, и нет никакой разницы с нашим предыдущим комментарием, и я думаю, что логика очевидна. Переговоры бывают перспективными тогда, когда стороны хотят услышать друг друга и хотят воспринимать позицию другого. A придут они к соглашению или нет, будут гибкими в качестве переговорщика или нет, это уже процесс. Но с самого начала, когда объявляется, что повестка такая, а другая сторона не имеет права представлять какую-либо повестку, это не переговоры, я даже не знаю, что это такое.

- Переговоров не было, но вместо этого состоялась пресс-конференция, так как собрались несколько десятков представителей средств массовой информации, и на этой пресс-конференции Никол Пашинян отметил, что Карен Карапетян не был убежден в своих переговорных силах и также привел следующую цитату: «человек, который не уверен в своих переговорных силах во время переговоров внутри своей страны, как он может вести переговоры, например, по вопросу о Нагорном Карабахе?» Как бы Вы прокомментировали это?

- Прежде всего, я не знаю, у г-на Пашиняна в качестве переговорщика большой опыт или нет, но у меня есть интересный опыт ведения переговоров, и мой опыт охватывает различные области культуры, религии, тем, лингвистики. И до сих пор я не проигрывал переговорные процессы. Быть хорошим оратором, иметь хорошую репутацию еще не означает быть хорошим переговорщиком. Таков мой ответ.

- Во время вчерашнего митинга Пашинян упомянул, что или он будет премьер-министром, или никто. В другом случае он отметил, что если он не станет премьер-министром, то кризис будет углубляться. Как бы Вы прокомментировали это, и вообще, каким Вы видите решение проблемы, независимо от того, кто будет премьер-министром?

- Смотрите, я хочу обязательно быть услышанным. Говорится, что во время переговоров повестка должна быть моей, другой повестки нет, я единственный премьер-министр, больше никто... Мы говорим о демократии, плюрализме, слушании друг друга, толерантности, Конституции, парламентаризме: это похоже на монополию, монополию в политической сфере.

Затем говорится, я кандидат в премьер-министры. На самом деле я очень хорошо отношусь к тем людям, которые выражают свое недовольство, неудовлетворенность, и когда все проходит мирно, слава Богу, и я надеюсь, что это будет продолжаться так.

Мы должны создать эту политическую культуру, чтобы слушать друг друга. Теперь наши граждане собрались в одном месте, говорят, что премьер-министром является этот человек, другие люди, граждане собрались где-то в другом месте, говорят, что премьер-министром является другой, как мы будем выбирать, кто премьер-министр?

Вот почему есть платформа, на которой премьер-министр должен представить свою программу. Я думаю, что у г-на Пашиняна есть программа, какую страну он хочет построить, какие цели преследует - безопасность, внешние отношения, экономический рост, социальные вопросы, правосудие и т.д. Но мы должны выбрать программу. Мы не выбираем хорошего, морального, престижного человека, мы выбираем идею, и я не исключаю, что граждане, которые недовольны сегодняшней политикой, могут хотеть, чтобы именно он был премьер-министром, но, возможно, и нет.

Может, они жалуются на сегодняшнее правление, но если вы дадите выбор премьер-министра, кого вы хотите - этого человека, того человека, программу, команду, и, возможно, я говорю гипотетически, господин Пашинян не подойдет.

Вот почему мы говорим, что Конституция все это регулирует, идите в Национальное Собрание со своей программой, и получите голоса и станьте премьер-министром. Но монополизировать, говорить, я премьер-министр, нет другого кандидата, в ходе переговоров я буду диктовать повестку, у вас нет права на повестку, я не думаю, что мы хотели создать такое общество.

- В последнее время, особенно в эти дни, часто звучит точка зрения о том, что власти не консолидированы, насколько Вы разделяете это мнение?

- То есть, власти не консолидированы, что это значит? Если имеется в виду правительство, то они работают в нормальном режиме, если вы о партиях, я думаю, что они консолидированы.

- Как Вы видите эти консолидацию против этих взглядов?

- Честно говоря, я не знаю, из чего они исходят, говоря об этом.

- Потому что до этого движения об этом не упоминалось.

- Знаете, в прессе столько всего упоминается - о моей отставке, мы отрицаем, снова об отставке. Если мы будет реагировать на это, то мы потратим на это весь день. И решение, на самом деле, я вижу таким. На самом деле у нас кризис, у нас накопились проблемы, и мы должны выбрать, какая именно сила или какие силы приведут страну к лучшему будущему. Какие программы мы должны выбрать? Мы должны выбрать программу, мы должны выбрать команду, мы должны быть в состоянии слушать друг друга, и мы должны быть терпимыми.

Мы не скрываем, что у нас свое доля вины, и, может быть, большая в том, что эта нетерпимая атмосфера существует, так много накопившихся социальных проблем, но мы должны выйти из этой ситуации, я не знаю, разговаривать друг с другом, принимая ошибки, слушая другие мнения. Нельзя ничего монополизировать, это ни к чему хорошему не приведет.