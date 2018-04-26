Мы видим пробуждение гражданского общества в Армении: Армен Саркисян

По словам президента Армении Армена Саркисяна, сегодня мы видим пробуждение гражданского общества в Армении, в котором молодые люди имеют большой позитивный вклад.

«Для меня очень важно, чтобы сила, позитивная энергия молодых людей в конечном итоге была направлена на творческую работу. Гражданское образование является частью общего образования, у вас не может быть хорошего врача, физика, математика или адвоката, если этот человек абсолютно безразличен к своему окружению, своей родине и своей стране. Следовательно, гражданское образование является неотъемлемой частью общего воспитания, поэтому мы не должны забывать, что другая часть связана с образованием, с их уроками в университете, их будущим», - как сообщает Арменпресс, сказал президент в интервью радио «Свобода».

Президент Армении выразил надежду, что нынешние процессы достигнут своей цели, и как только граждане вернутся к нормальной жизни, студент вернется к своей аудитории и начнет направлять свою энергию в страну и в будущее.