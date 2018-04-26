Серж Саргсян трезвой оценкой открыл ворота в Новую Армению: послание президента Армении

Президент Армении Армен Саркисян после проведения 25 апреля в течение всего дня консультаций с политическими силами и общественно-политическими деятелями сегодня утром выступил с посланием. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

В послании сказано:

«Дорогой соотечественник,

бурные развития последних дней в нашей стране являются беспрецедентным явлением. Для всего армянства является предметом гордости то, как гражданское движение организованно и по пути цивилизованного развития переросло в общенародное движение.

У нас отныне открыта новая страница в истории Армении. Мы живем в Новой Армении.

В Армении, где каждый житель республики и рассеянное по всему миру армянство должны вкладывать свои силы и энергию в развитие страны. В Армении, которую будут приводить в пример в мире – с точки зрения развития демократии, управления, гражданского общества, культуры, науки и экономики. В Армении, где армянин увидит свое будущее и будущее своих потомков. В Армении, которую любит каждый армянин – от государственного деятеля до рядового гражданина. В Армении мечты – моей и вашей.

Отрицание этой реальности было бы политической близорукостью.

Точно так же, как Серж Саргсян трезвой оценкой открыл ворота в Новую Армению, все политические силы, особенно представленные в Национальном Собрании, должны скоординированно наладить этот путь, руководствуясь Конституцией.

Мы все обязаны подобающим образом осуществить эту историческую миссию, которая выпала нам, и сделать данный шаг в этот решающий для нашего народа момент. Политические силы, пользующиеся доверием большинства населения, должны консолидированно повести страну по этому пути.

Я убежден, что накопленная тысячелетиями национальная мудрость не позволит упустить этот исторический момент.

Горд, что вижу сегодняшнюю Армению, и рад, что завтра буду жить в сильной, единой, справедливой и процветающей Армении.

Доброе утро, Армения. Доброе утро, гордые граждане Армении».