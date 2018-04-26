Пострадавший в ДТП ребенок умер: по некоторым сведениям, виновником аварии стал автомобиль без номерных знаков

В медицинском центре «Сурб Аствацамайр» в Ереване ночью скончался годовалый ребёнок – Юрий Папов, пострадавший вследствие ДТП в 00:05 24 апреля на улице Сараланджи. Как передает «Арменпресс», об этом пишет на своей странице в Facebook телеведущая Гоар Айрапетян. По ее словам, в а/м марки Mercedes, в котором ехала семья малыша, врезался автомобиль без номерных знаков. Водитель скрылся на нем с места ДТП.

ДТП произошло 23-го апреля. Семейная пара с ребенком возвращалась на такси домой. На участке около парка Победы следовавший на большой скорости автомобиль без номерных знаков, нарушая все возможные правила дорожного движения, врезался в такси сзади. От удара машину выбросило с проезжей части на стену. Водитель и родители ребенка также получили телесные повреждения. Врачам не удалось спасти жизнь маленького Юры Папова.

Виновник ДТП не остановился. Впоследствии он явился в полицейский отдел, с повинной. За последние дни в Ереване зафиксировано несколько страшных ДТП и наездов на пешеходов.

Как сообщалось ранее, в Ереване было обнаружено и доставлено на особо охраняемую площадку 18 автомобилей без номерных знаков. Об этом «Арменпресс» сообщил начальник управления по информации и связям с общественностью полиции Армении Ашот Агаронян.

«Прошлой ночью во время патрулирования городских улиц сотрудниками ППС было обнаружено и доставлено на особо охраняемую площадку 18 автомобилей без номерных знаков. По отношению к водителям указанных автомобилей были составлены акты об административном правонарушении. Мероприятия по наведению порядка продолжаются. Водителей призываем соблюдать ПДД»,- сказал начальник управления по информации и связям с общественностью полиции Армении Ашот Агаронян.