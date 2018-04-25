Президенты Армении и России обсудили по телефону ситуацию в Армении

Президент Республики Армения Армен Саркисян 25 апреля провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, были обсуждены армяно-русские межгосударственные отношения.

Собеседники также затронули ситуацию в Армении и отметили, что все процессы должны осуществляться в рамках требований Конституции.