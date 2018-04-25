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Грачья Ростомян подал в отставку


Исполняющий обязанности министра спорта и по делам молодёжи, представитель партии «Процветающая Армения» Грачья Ростомян выступил с заявлением, сообщив о своей отставке.  Как передает «Арменпресс», в его заявлении сказано:

«Осознавая насущность момента и ответственность каждого гражданина Армении перед армянской государственностью, я подаю в отставку с поста и.о. министра спорта и по делам молодежи РА.

Как сторонник ППА, я поддерживаю призыв лидера партии „Процветающая Армения” (ППА) Гагика Царукяна к общенациональной мобилизации. На данный момент нет ничего важнее, нежели поиск мирного выхода из ситуации для страны».


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