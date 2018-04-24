США стремятся к “честной и верной оценке событий”: посол Миллз об осуждении Геноцида армян

Правительство и народ Соединенных Штатов Америки не забывают о 1,5 миллионах армян, павших жертвой Османской империи. Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил в ходе бриффинга в мемориале Цицернакаберда Чрезвычайный и Полномочный посол США в Армении Ричард Миллз.

“Я сегодня здесь от имени народа Америки, чтобы воздать дань уважения памяти тем, кто погиб во время одного из жесточайших злодеяний 20-го века. Правительство и народ Соединенных Штатов не забывают о тех полуторамиллионах армян, которые стали жертвами погромов в Османской империи”, - сказал посол США.

По его словам, они помнят также тех, кто помог пострадавшим, способствовал созданию будущего Армении. Посол Миллз упомянул также тех армян, которые нашли приют в США и внесли свой вклад в жизнь Америки.

Касаясь вопроса Геноцида армян, Ричард Миллз отметил, что они стремятся и прикладывают усилия для “честной и верной оценки событий”. “Эта честная оценка может привести к миру между сторонами”, - заявил посол.