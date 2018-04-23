Переговоры Пашинян-Карапетян состоятся 25 апреля

На митинге на площади Республики 23 апреля депутат Национального Собрания Никол Пашинян объявил, что предложенная повестка дня политического диалога остается в силе.

«В нашей повестке был не один, а несколько вопросов», - как сообщает Арменпресс, сказал Никол Пашинян.

По его словам, в среду, 25 апреля, в 11:00, он начнет переговоры с исполняющим обязанности премьер-министра Кареном Карапетяно, в гостинице «Армения-Мариотт».

«Шаг второй, Национальное Собрание назначает премьер-министра, и это должно состояться в течение следующей недели, после чего формируется временное правительство, после чего в кратчайшие логические сроки должны пройти внеочередные парламентские выборы», - сказал Пашинян.

Никол Пашинян также подчеркнул, что атмосфера ненависти в Армении закрыта. «Атмосфера ненависти и вендетты во внутриполитической жизни должна быть исключена, и я хочу обратиться к любому, кто считает, что эта революция враждебна по отношению к ним, ко всем предпринимателям, не будет вендетты, не будут ненависти и мести. В Армении будет создана атмосфера свободы, братства, законности и национального единства», - подчеркнул депутат.

Пашинян особо поблагодарил власти Республики Арцах, которые в этой ситуации сохраняли полную сдержанность, нейтралитет и не поддавались провокациям.