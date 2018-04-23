Министр иностранных дел Армении принял делегацию парламентской группы дружбы парламента Финляндии

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 23 апреля принял делегацию парламентской группы дружбы парламента Финляндии с Национальным Собранием Армении во главе с Йухо Ээроллой.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, приветствуя гостей, министр Налбандян подчеркнул важность парламентской дипломатии как важного формата, способствующего развитию межгосударственного сотрудничества, высоко оценил дружеские отношения между Арменией и Финляндией.

Выразив благодарность за прием, Йухо Ээролла отметил, что возглавляемая им группа дружбы продолжит прилагать усилия для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в различных сферах.

В повестке дня встречи были вопросы, связанные с сближением сотрудничества между делегациями законодательных органов Армении и Финляндии, расширением договорно-правовой базы и экономическим сотрудничеством.

В контексте подписания Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС стороны обменялись мнениями по отношениям Армения-ЕС.

По просьбе собеседников министр Налбандян представил внутриполитические события в Армении. Говоря о карабахском вопросе, Эдвард Налбандян привлек внимание собеседников на действия Баку, в частности, накоплению войск, артиллерии и военной техники с азербайджанской стороны линии соприкосновения между Азербайджаном и Арцахом.