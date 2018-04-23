Сопредседатели Минской группы ОБСЕ призвали отстранить тяжелую артиллерию от передовой линии

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили с совместным заявлениям в связи с ситуацией в регионе. Как сообщает Арменпресс, в заявлении говорится:

В свете последних политических событий в регионе и учитывая возможности эскалации вдоль линии соприкосновения, сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов - Российская Федерация, Стефан Висконти – Франция, Эндрю Шофер - Соединенные Штаты Америки) подчеркивают важность соблюдения сторонами режима прекращение огня в этот период, в частности, призываем устранить тяжелую артиллерию от передовой линии.

Сопредседатели призывают стороны принять немедленные меры по сокращению напряженности, а также с нетерпением ожидают встречи со сторонами как можно скорее, чтобы возобновить интенсивные переговоры по поиску долгосрочного и мирного урегулирования конфликта».