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Переназначены министры охраны природы, транспорта, связи и информационных технологий, образования и науки, спорта и по вопросам молодежи


Указами президента Армении Армена Саркисяна переназначены министры охраны природы, транспорта, связи и информационных технологий, образования и науки, спорта и по вопросам молодежи Армении.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт президента, министром охраны природы переназначен Арцвик Минасян, министром транспорта, связи и информационных технологий - Ваан Мартиросян, министром образования и науки - Левон Мкртчян, министром спорта и по вопросам молодежи - Грачья Ростомян.




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