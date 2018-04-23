Указами президента Армении Армена Саркисяна переназначены министры охраны природы, транспорта, связи и информационных технологий, образования и науки, спорта и по вопросам молодежи Армении.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт президента, министром охраны природы переназначен Арцвик Минасян, министром транспорта, связи и информационных технологий - Ваан Мартиросян, министром образования и науки - Левон Мкртчян, министром спорта и по вопросам молодежи - Грачья Ростомян.