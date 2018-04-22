21 апреля в Вашингтоне перед Белым домом состоялась церемония зажжения свечей в память жертв Геноцида армян. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на «Голос Америки». В акции, организованной армянской диаспорой, приняли участие члены Комитета Ай Дата США, скауты, граждане, друзья Армении.

«Я здесь, чтобы выразить поддержку в борьбе во имя справедливости, чтобы оказать давление на администрацию Трампа, чтобы наконец факт Геноцида армян был признан», - сказал один из акторов Эдвин Португил.

«Я горд, что я армянин, я горжусь своими корнями. Наша община крепка в стремлении достичь признания Геноцида армян. А я с ними», - сказал тренер известного канадского баскетбольного клуба «Торонто Раптерз» Рекс Каламян.

Мариам Мелкумян и Нарек Григорян отметили важность признания Геноцида армян со стороны США.

«Если правительство США признает , это будет сильным давлением на руководство Турции, которая будет вынуждена пойти на взаимные уступки», - сказал Нарек Григорян.

«Мы здесь, потому что не можем 24 апреля пойти вместе со всеми к мемориалув Армении», - добавила Мариам Мелкумян.

Исполнительный директор Комитета Ай Дата США Арам Гамбарян сказал: «Эрдоган избрал свой путь, он и дальше будет отрицать, но Америке не нужно поддерживать Турцию. И сегодня мы говорим: Турция не стоит того, чтобы из-за нее блокировалось признание Геноцида армян в США».

По многолетней традиции, президент США 24 апреля выступает с официальным заявлением, посвященном массовой резне армян в Османской империи в годы Первой мировой войны.

Влиятельные конгрессмены и сенаторы, члены комиссии Конгресса США по армянским вопросам уже обратились к Дональду Трампу с призывом в речи 24 апреля использовать термин «геноцид».