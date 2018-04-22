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В Вашингтоне перед Белым домом состоялась церемония зажжения свечей в память жертв Геноцида армян


21 апреля в Вашингтоне  перед Белым домом состоялась церемония  зажжения  свечей в память жертв  Геноцида армян. Об  этом сообщает Арменпресс со ссылкой на «Голос Америки». В акции, организованной армянской диаспорой, приняли участие члены  Комитета Ай Дата США, скауты, граждане, друзья Армении.

«Я здесь, чтобы  выразить поддержку в  борьбе во имя справедливости, чтобы оказать давление  на администрацию Трампа, чтобы  наконец факт Геноцида армян был признан», - сказал один из акторов Эдвин Португил.

«Я горд, что я армянин, я горжусь своими корнями. Наша община крепка в  стремлении достичь признания  Геноцида армян. А я с ними», - сказал тренер известного канадского баскетбольного клуба «Торонто Раптерз» Рекс Каламян.

Мариам Мелкумян и Нарек  Григорян отметили важность признания Геноцида армян со стороны  США.

«Если правительство США  признает , это будет сильным давлением на руководство Турции, которая  будет вынуждена пойти на взаимные уступки», - сказал Нарек Григорян. 

«Мы здесь, потому  что не  можем 24 апреля пойти вместе  со всеми  к мемориалув Армении», - добавила Мариам Мелкумян.                        

Исполнительный директор Комитета Ай Дата США  Арам Гамбарян сказал: «Эрдоган избрал свой путь, он и дальше  будет отрицать, но Америке не  нужно поддерживать Турцию. И сегодня  мы  говорим: Турция не стоит того, чтобы  из-за нее блокировалось признание Геноцида армян в США».

По многолетней традиции, президент США  24 апреля выступает с официальным заявлением, посвященном массовой резне армян в Османской империи в годы  Первой мировой войны.

Влиятельные конгрессмены  и сенаторы, члены комиссии Конгресса США по армянским  вопросам уже  обратились к  Дональду  Трампу с призывом  в речи 24 апреля  использовать термин «геноцид».

 

 




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