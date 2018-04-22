Армянские священники встали в первые ряды шествия – ОБНОВЛЯЕТСЯ

22 апреля в 10:00 часов состоялась встреча премьер-министра РА Сержа Саргсяна и депутата Национального собрания Никола Пашиняна. Встреча происходила в присутствии журналистов и продлилась несколько минут. Стороны не смогли прийти к общему знаменателю. После встречи Никол Пашинян призвал своих сторонников продолжить мирные действия гражданского неповиновения, объявив, что в 19:00 часов на площади Республики состоится очередной митинг.

Никол Пашинян и его сторонники начали шествие вадминистративном округе Эребуни.

13:05 — на проспекте Аршакуняц в первые ряды шествующих встали духовные отцы.

12:52 — на проспекте Арцаха 5 человек были доставлены в МЦ «Эребуни», ни у кого серьезных проблем нет.

12:33 — полиция распространила заявление: «Несмотря на призывы полиции прекратиь митинги, Пашинян продолжил незаконное шествие на пр. Арцаха, призывая к массовому гражданскому неповиновению. После предкпреждения полиции все действия организаторов считаются незаконными, а участники обязаны покинуть территорию. На основании ст.33 закона РА «О свободе собраний» полиция приступила к разгону соответствующим ситуации способом. Организаторы Никол Пашинян, Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян принудительно удалены с территории митинга.

12.02 — силами полиции вадминистративном округе Эребуни с территории удалены Никол Пашинян и Сасун Микаелян. Применены спецсредства, о возможности применения которых полиция предупредила заранее – поскольку митинги стали носить незаконный характер.

11:54 — полиция заявила: если в разумные сроки митинг не прекратитсядобровольно, полиция разгонит его с применением спецсредств – согласно закону РА «О полиции».