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Армянские священники встали в первые ряды шествия – ОБНОВЛЯЕТСЯ


22 апреля в 10:00 часов состоялась встреча премьер-министра РА  Сержа Саргсяна  и  депутата Национального собрания Никола Пашиняна. Встреча происходила  в  присутствии журналистов и продлилась несколько минут. Стороны  не  смогли прийти к общему знаменателю. После  встречи Никол Пашинян призвал своих сторонников продолжить мирные действия  гражданского неповиновения, объявив, что в 19:00 часов на площади Республики состоится очередной  митинг.

Никол Пашинян и его сторонники начали шествие вадминистративном округе Эребуни.

13:05 — на проспекте  Аршакуняц  в  первые ряды  шествующих встали духовные отцы.

12:52 — на проспекте  Арцаха 5 человек были доставлены в  МЦ «Эребуни», ни у кого серьезных проблем нет.

12:33 — полиция  распространила заявление: «Несмотря на  призывы полиции прекратиь митинги, Пашинян продолжил незаконное  шествие  на пр. Арцаха, призывая к  массовому  гражданскому  неповиновению. После  предкпреждения  полиции все  действия организаторов считаются незаконными, а участники обязаны покинуть территорию. На основании ст.33 закона РА  «О свободе  собраний» полиция приступила  к  разгону соответствующим ситуации способом. Организаторы Никол Пашинян, Арарат Мирзоян  и Сасун Микаелян принудительно удалены  с территории митинга.

12.02 — силами полиции вадминистративном округе Эребуни с территории удалены  Никол Пашинян  и Сасун Микаелян. Применены  спецсредства, о возможности применения которых полиция  предупредила заранее – поскольку митинги стали носить незаконный характер.

11:54 — полиция заявила: если в  разумные сроки митинг не  прекратитсядобровольно, полиция разгонит его с применением спецсредств – согласно закону  РА «О полиции».

Фото: Эдуарда Сепетчяна



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