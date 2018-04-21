Туск и Юнкер поздравили Сержа Саргсяна с избранием премьер-министром

Председатель Европейского Совета ДональдТуски председатель Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер направили совместное поздравительное послание премьер-министру РА Сержу Саргсяну.

Как передает Арменпресс, об этом говорится на официальном сайте премьер-министра РА.

В послании говорится:

«Ваше Превосходительство,

Мы хотели бы поздравить Вас с избранием на пост премьер-министра Республики Армения. Отношения между Европейским союзом и Арменией укрепились с подписанием 24 ноября 2017 года Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между ЕС и Арменией и в прошедшем феврале - подписанием Приоритетов партнёрства ЕС-Армения.

Мы рассчитываем на дальнейшее сотрудничество с Вами в вашей новой должности, особенно в отношении воплощения в жизнь нового Соглашения, в том числе в целях дальнейшего упрочения демократии, укрепления верховенства закона и защиты прав человека. В этом контексте мы верим, что власти Армении сделают всё, чтобы уважать право граждан на свободу собраний мирным путём и в соответствии с законом.

Наконец, мы рассчитываем на Ваше дальнейшее позитивное участие в Восточном партнёрстве и на наши совместные усилия по содействию безопасности, стабильности, демократии и процветанию Армении и болееширокогорегиона».