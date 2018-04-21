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Ассоциация политической науки Армении выражает глубокую обеспокоенность происходящими в Армении событиями


Ассоциация политической науки Армении выражает глубокую обеспокоенность происходящими в Армении событиями. Как  передает Арменпресс, в заявлении АПН РА  говорится:

«Нападение на служебную автомашину следующего при исполнении обязанностей Министра обороны Армении 20-го апреля сего года свидетельствует о том, что создавшаяся ситуация угрожает государственности находящейся в фактически военном положении Армении и может создать условия, способствующие опасному вмешательству различных внешних сил. Особенно опасны призывы к государственной измене за вознаграждение.

Ассоциация политической науки Армении, объединяющая профессиональный политологический ресурс, выражает озабоченность поляризацией и углублением конфликта в обществе.

Национальные интересы должен быть превыше любых политических интересов. Ассоциация политической науки Армении призывает незамедлительно и без предусловий начать переговоры, и предлагает свое профессиональное содействие.

От имени Совета Ассоциации политической науки Армении,

Почетный президент Ассоциации, доктор политических наук, профессор, генерал-лейтенант ГайкКотанджян».

 




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