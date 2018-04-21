Президент Арцаха призвал разрешать все спорные вопросы путем диалога и проявлять сдержанность

21 апреля Президент Республики Арцах Бако Саакян выступил с заявлением по внутриполитической ситуации в Армении.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, в заявлении говорится:

«В эти дни внимание всего армянства обращено на события, происходящие в ряде городов Республики Армения. Арцах не может быть безразличен к развитию ситуации в Армении и также следит за всем этим.

Для Родины, которая находится в сложной геополитической ситуации и которой каждую секунду угрожает коварный противник, любая попытка дестабилизации, расшатывания внутренней сплоченности опасна и чревата ужасными последствиями, что не может не отразиться на безопасности, обороноспособности и ситуации на границах.

Каждый гражданин Республики Армения имеет право выражать свое мнение и видение по сегодняшнему и завтрашнему дню страны. Это неотъемлемое право, которое закреплено в Конституции.

Однако это право должно реализовываться исключительно в рамках закона, не забывая никогда, что важнейшим фактором гарантии безопасности двух армянских государств была и будет наша внутренняя стабильность.

Дорогие соотечественники!

Призываю всех вас безукоснительно следовать букве и духу закона, разрешать все спорные вопросы путем диалога, проявить сдержанность и высокую степень ответственности.

Мы не должны допустить такие ошибки, последствия которых могут быть судьбоносными для нашего народа и армянской свободной и независимой государственности, являющейся наивысшей ценностью для каждого армянина в Армении, Арцахе и Диаспоре».