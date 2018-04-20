Считаем неприемлемым все шаги, которые могут навредить нашей стране: Члены сборной Армении по шахматам выразили поддержку Сержу Саргсяну

Члены сборной Армении по шахматам поздравили Сержа Саргсяна с избранием на пост премьер-министра Республики Армения и выразили ему свою поддержку. Как сообщает Арменпресс, шахматисты выступили с заявлением, отметив, что поддерживают новоизбранного премьер-министра на благо нашей страны и народа.

«Несколько дней назад Национальное Собрание Армении избрало третьего президента Республики Армения, президента Шахматной федерации Армении Сержа Саргсяна премьер-министром и по этому поводу поздравляем его и выражаем нашу поддержку во благо нашей страны и народа.

Работая с Сержем Саргсяном в течение многих лет, мы, шахматисты, чувствовали его готовность и преданность делать все для достижений Армении и армянского народа. Все это неоднократно доказывалось нашими успехами, в результате чего у нас есть много возможностей гордиться нашей страной, творческой и интеллектуальной силой нашего народа.

Под руководством Сержа Саркисяна сборная Армении по шахматам завоевала титул олимпийского чемпиона 3 раза и вновь стала чемпионом мира, став самой титулованной сборной в мире.

Мы убеждены в том, что наши успехи и достижения в области шахмат были достигнуты в том числе благодаря внутренней убежденности и уверенности в том, что все мы едины в нашей Родине, мы сила и плечом к плечу друг к другу.

Принимая во внимание события, которые произошли в нашей стране в последние дни, мы призываем все стороны оставаться в рамках разума и приверженности духу национальной солидарности.

Мы считаем неприемлемым все призывы, действия и шаги, которые могут нанести ущерб как нашей стране, так и каждому члену нашего общества. Мы считаем, что никакое право не должно ограничиваться, в то же время реализация любого права не должна нарушать права других. Мы убеждены, что как шахматное государство мы можем найти лучшее решение», - говорится в заявлении.

Заявление подписали олимпийские чемпионы, международные гроссмейстеры Левон Аронян, Смбат Лпутян, Владимир Акопян, Арташес Минасян, Габриел Саргсян и Тигран Петросян, Рафаэль Ваганян, главный тренер сборной, международный гроссмейстер Аршак Петросян.