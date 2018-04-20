Уважение фундаментальных свобод, свободы слова и собраний - это достижения Армении: Эдвард Налбандян

Уважение фундаментальных свобод, укрепление демократических институтов, существование активного гражданского общества, свобода слова и собраний - это достижения Армении. Как сообщает Арменпресс, об этом в интервью с газетой «Аравот» сказал министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян, комментируя реакцию международной прессы на акции протеста в последние дни в Армении.

Приводим текст интервью:

- Господин министр, в последние дни перед нашими дипломатическими представительствами за рубежом прошли демонстрации. Как Вы относитесь к этому явлению?

- Конечно, проживающие за рубежом наши соотечественники также имеют право высказывать свои взгляды на события, происходящие на их Родине. Тем не менее, я не считаю, что вторжение в армянские дипломатические миссии, препятствование их работе, попытки дискредитировать представительства своей Родины и показ этого в интернете, можно считать проявлением патриотизма. Я убежден, что существуют цивилизованные способы выражения мнения.

- Господин министр, эти акции протеста также обсуждают за рубежом, они оказались в центре внимания международной прессы. Как бы Вы прокомментировали это?

- Международные структуры и наши страны-партнеры хорошо осведомлены о процессах, происходящих в Армении, прежде всего после того, так как в сотрудничестве с ними были проведены демократические реформы в Армении. То, что было сделано в этом направлении, особенно в последнее десятилетие, не оставляют сомнений в том, что прогресс в защите фундаментальных свобод в Армении является стабильным и необратимым.

В результате этого сотрудничества конституционные реформы и парламентские выборы, проведенные в Армении в прошлом году, получили в значительной степени позитивные оценки международных структур. Именно в результате этого Армения перешла к парламентской системе правления.

Свободно проходящие шествия и демонстрации в нашей стране было бы невозможно представить без последовательных и непрерывных реформ последних лет.

Возможно, неправильно проводить параллели, тем не менее, в каких странах будут терпеть длительное ограничение свободного передвижения граждан, попытки вторгнуться в образовательные, государственные и другие учреждения, срывая их нормальный рабочий процесс, нанесение имущественного ущерба государственной и частной собственности, нарушение общественного порядка и т.д.

Ясно, что действия правоохранительных органов не только были адекватными в эти дни, но и во многих случаях – более чем сдержанными. Профессиональные, адекватные действия в соответствии с международными стандартами защиты общественного порядка со стороны правоохранительных органов являются результатом многолетнего сотрудничества с ОБСЕ и другими организациями-партнерами.

Что касается реакции международных СМИ, то Вы правы: было довольно много публикаций. И это естественно. События, происходящие в Армении, сразу и беспрепятственно распространяются через наши местные и международные информационные агентства. Это также важный показатель.

Или возьмем свободный доступ интернета и деятельность социальных сетей, существование активного гражданского общества в Армении, которое сформировалось в последние годы. Все это стало возможным благодаря последовательной политике Армении и неоднократно получало похвалу со стороны наших международных партнеров.

Уважение фундаментальных свобод, укрепление демократических институтов, существование активного гражданского общества, свободы слова и собраний - это достижения Армении.