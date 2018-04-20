Представитель ПА ОБСЕ призвал к конструктивному диалогу сторон в Армении

В связи с продолжающимися митингами в Ереване председатель комитета Парламентской ассамблеи ОБСЕ по правам человека Игнасио Санчес Амор (Испания) призвал все стороны к конструктивному диалогу.

«Я приветствую гражданское участие людей, которые проявляют свое право на свободу выражения мнения посредством мирного протеста. Это право должно уважаться властями, и я принимаю к сведению сообщения о случаях чрезмерного применения силы. В то же время я напоминаю, что право на мирный протест не позволяет демонстрантам пробираться в здания и нарушать процессы», - как сообщает Арменпресс, отметил Игнасио Санчес Амор.

Он призвал все стороны проявлять должную сдержанность, чтобы все армяне могли мирно выразить свое мнение. Представитель ПА ОБСЕ призвал к скорейшему возвращению к конструктивному диалогу.

«В этом контексте свобода прессы имеет первостепенное значение, и журналисты должны быть защищены от любых форм насилия», - отметил он.