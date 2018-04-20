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Президент Армении переназначил ряд министров


Президент Армении Армен Саркисян подписал указы о назначении министров юстиции, сельского хозяйства, культуры и ЧС.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, министром юстиции переназначен Давид Арутюнян, министром ЧС – Давид Тоноян, министром сельского хозяйства – Игнатий Аракелян, а министром культуры – Армен Амирян.


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