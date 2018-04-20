Лавров прокомментировал позицию США по поставкам российских С-400 Анкаре

Россия считает позицию США по поставкам российских С-400 Турции шантажом. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ранее помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл заявил, что Анкара после покупки ЗРК С-400 у РФ может попасть под санкции в рамках CAATSA.

"То, что заявил господин Митчелл, что Анкара рискует попасть под санкции, если закупит С-400, это как раз пример такой попытки шантажа в расчете на то, что удастся обеспечить недобросовестную конкуренцию для американских компаний", — сказал он.

По словам Лаврова, генсек НАТО на днях сказал, что решение о закупке С-400 является национальным решением Турции. "Соединенные Штаты, как член НАТО, должны прислушаться к коллективному мнению, которое выражает генеральный секретарь Североатлантического альянса", — отметил глава МИД РФ.