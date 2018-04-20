Глава компании, производящей куклу Барби, покинул свой пост

Глава американской компании игрушек Mattel, производящей знаменитые куклы Барби, Марго Георгиадис покидает свой пост после года работы в корпорации. Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте фирмы.

"Марго Георгиадис, которая стала руководителем Mattel в феврале 2017 года, проинформировала совет директоров о решении уйти с должности главы компании и члена совета, чтобы реализовывать новые возможности в технологическом секторе", — говорится в заявлении компании.

Новым главой фирмы станет Инон Крейц (Ynon Kreiz), занимающий пост одного из руководителей фирмы с июня 2017 года. Как ожидается, он вступит в должность 26 апреля. До 10 мая Георгиадис останется в компании на должности консультанта, чтобы обеспечить "плавный переход".

Mattel была основана в 1945 году, штаб-квартира расположена в Эль Сегундо, штат Калифорния. Компания известна своими куклами Барби и игрушечными машинами Hot Wheels. Работает более чем в 40 странах, штат сотрудников насчитывает порядка 32 тысяч человек.