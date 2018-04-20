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Лица в гражданском, осуществляющие приводы граждан, являются сотрудниками полиции: Агаронян


В связи с групповыми действиями участников акций протеста, организованных Николом Пашиняном, полиция Армении проводит сейчас не только охрану общественного порядка, но и действия по выявлению и предупреждению преступлений и административных правонарушений. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook пишет начальник управления по информации и связям с общественностью полиции Армении Ашот Агаронян.

«В ходе указанных действий полиция может использовать и иные силы. Заявляем, что лица в гражданском, осуществляющие приводы граждан, являются сотрудниками полиции. Полиция несет ответственность за их действия. Напоминаю, что за последние дни полиция ноеднократно выступала с заявлениями и предупреждениями о незаконности перекрытия улиц, неисполнения призывов полиции о прекращении незаконных акций и пр.»,- пишет начальник управления по информации и связям с общественностью полиции Армении Ашот Агаронян.


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