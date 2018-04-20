Лица в гражданском, осуществляющие приводы граждан, являются сотрудниками полиции: Агаронян

В связи с групповыми действиями участников акций протеста, организованных Николом Пашиняном, полиция Армении проводит сейчас не только охрану общественного порядка, но и действия по выявлению и предупреждению преступлений и административных правонарушений. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook пишет начальник управления по информации и связям с общественностью полиции Армении Ашот Агаронян.

- пишет начальник управления по информации и связям с общественностью полиции Армении Ашот Агаронян.